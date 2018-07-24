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МЗС Німеччини: Європа не дозволить Трампу себе залякати

"Ніхто не може бути зацікавлений у каральних тарифах"
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Європа не дозволить себе залякати імпортними митами.
МЗС Німеччини: Європа не дозволить Трампу себе залякати Гайко Маас. Фото: stock&people

"Ніхто не може бути зацікавлений у каральних тарифах, тому що в результаті постраждають усі. Європа не дозволить президенту Трампу себе залякати. Як тільки ми це зробимо, нам доведеться пережити повторення подібного ставлення і в майбутньому", - написав Маас у Twitter.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів"Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.

Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

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24 07 2018 10:37
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