МЗС перевірить українського консула в Йорданії через інформацію про хабарництво

В українському Міністерстві закордонних справ перевіряють інформацію про неправомірні дії з боку консула України в Йорданії, який нібито вимагав у студента з Йорданії $1500 хабара за вирішення міфічних "проблем із СБУ"

Зазначається, що у зв'язку з появою 6 лютого 2017 р. в ЗМІ інформації щодо нібито неправомірних дій з боку консула України в Йорданії в питанні оформлення візи громадянину Йорданії МЗС України проводить ретельну перевірку оприлюднених фактів.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

Результати перевірки не змусять себе чекати і будуть публічними.

Раніше з'явилася інформація, що нібито від студента з Йорданії в українському консульстві вимагали $1500 хабара за вирішення міфічних "проблем з СБУ". Так, студент не зміг повернутися в Україну для продовження навчання і зрештою поїхав до Грузії.