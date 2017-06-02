ПОЛІТИКА НОВИНИВ українському Міністерстві закордонних справ перевіряють інформацію про неправомірні дії з боку консула України в Йорданії, який нібито вимагав у студента з Йорданії $1500 хабара за вирішення міфічних "проблем із СБУ"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС перевірить українського консула в Йорданії через інформацію про хабарництво
Результати перевірки будуть публічними
МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org
Зазначається, що у зв'язку з появою 6 лютого 2017 р. в ЗМІ інформації щодо нібито неправомірних дій з боку консула України в Йорданії в питанні оформлення візи громадянину Йорданії МЗС України проводить ретельну перевірку оприлюднених фактів.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.
Результати перевірки не змусять себе чекати і будуть публічними.
Раніше з'явилася інформація, що нібито від студента з Йорданії в українському консульстві вимагали $1500 хабара за вирішення міфічних "проблем з СБУ". Так, студент не зміг повернутися в Україну для продовження навчання і зрештою поїхав до Грузії.
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06 02 2017 22:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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