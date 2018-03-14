МЗС підготувало пропозицію щодо виходу України з органів СНД та денонсації договору про дружбу з Росією

Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін під час засідання комітету ВР із закордонних справ, інформує нардеп від БПП Світлана Заліщук на сторінці у Facebook.

"Міністр Павло Клімкін на нашому комітеті у закордонних справ анонсував, що МЗС підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. На питання коли можна очікувати таких рішень міністр відповів, що рішення за главою держави", - написала Заліщук.

Нагадаємо, що в 2016 році група депутатів Верховної Ради України пропонувала уряду припинити участь Києва в органах СНД.