ПОЛІТИКА НОВИНИМіністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС підготувало пропозицію щодо виходу України з органів СНД та денонсації договору про дружбу з Росією
Зараз рішення за Порошенком
Петро Порошенко і Павло Клімкін. Фото: president.gov.ua
Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін під час засідання комітету ВР із закордонних справ, інформує нардеп від БПП Світлана Заліщук на сторінці у Facebook.
"Міністр Павло Клімкін на нашому комітеті у закордонних справ анонсував, що МЗС підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. На питання коли можна очікувати таких рішень міністр відповів, що рішення за главою держави", - написала Заліщук.
Нагадаємо, що в 2016 році група депутатів Верховної Ради України пропонувала уряду припинити участь Києва в органах СНД.
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14 03 2018 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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