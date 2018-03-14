Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС підготувало пропозицію щодо виходу України з органів СНД та денонсації договору про дружбу з Росією

Зараз рішення за Порошенком
Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.
МЗС підготувало пропозицію щодо виходу України з органів СНД та денонсації договору про дружбу з Росією Петро Порошенко і Павло Клімкін. Фото: president.gov.ua

Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін під час засідання комітету ВР із закордонних справ, інформує нардеп від БПП Світлана Заліщук на сторінці у Facebook.

"Міністр Павло Клімкін на нашому комітеті у закордонних справ анонсував, що МЗС підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. На питання коли можна очікувати таких рішень міністр відповів, що рішення за главою держави", - написала Заліщук.

Нагадаємо, що в 2016 році група депутатів Верховної Ради України пропонувала уряду припинити участь Києва в органах СНД.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2018 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.