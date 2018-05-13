ДТП у Білорусі: МЗС підтвердило дані про шістьох постраждалих дітей, - ОНОВЛЕНО

Двоє з них у важкому стані

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про постраждалих у ДТП у Білорусі учасників дитячої футбольної команди України.

Заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич повідомив, що в лікарні з травмами перебувають шестеро дітей, передає "112 Україна".

За його словами, вранці український консул відвідав місце події, а потім постраждалих дітей у лікарні.

"Консул відвідав лікарню, де переконався, що постраждали шестеро дітей, двоє з них перебувають у важкому стані. Зараз опрацьовується питання про можливе транспортування двох постраждалих у Брест, але це повинні оцінити лікарі", - сказав він.

Оновлено. Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати усю необхідну допомогу постраждалим внаслідок ДТП у Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

"Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу... Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, що в Кам'янецькому районі Білорусі на трасі "Кам’янець-Шерешово-Свислоч" близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП.