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ДТП у Білорусі: МЗС підтвердило дані про шістьох постраждалих дітей, - ОНОВЛЕНО

Двоє з них у важкому стані
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про постраждалих у ДТП у Білорусі учасників дитячої футбольної команди України.
ДТП у Білорусі: МЗС підтвердило дані про шістьох постраждалих дітей, - ОНОВЛЕНО Фото УДАІ УВС Брестського облвиконкому

Заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич повідомив, що в лікарні з травмами перебувають шестеро дітей, передає "112 Україна".

За його словами, вранці український консул відвідав місце події, а потім постраждалих дітей у лікарні.

"Консул відвідав лікарню, де переконався, що постраждали шестеро дітей, двоє з них перебувають у важкому стані. Зараз опрацьовується питання про можливе транспортування двох постраждалих у Брест, але це повинні оцінити лікарі", - сказав він.

Оновлено. Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати усю необхідну допомогу постраждалим внаслідок ДТП у Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

"Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу... Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, що в Кам'янецькому районі Білорусі на трасі "Кам’янець-Шерешово-Свислоч" близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП.

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13 05 2018 19:40
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