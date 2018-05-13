МЗС починає дисциплінарне провадження через антисемітські висловлювання консула України в Гамбурзі

Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", – повідомив Клімкін.

Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.

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