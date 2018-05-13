ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС починає дисциплінарне провадження через антисемітські висловлювання консула України в Гамбурзі
В усіх деталях обіцяють ґрунтовно розібратися
Фото: afp.com
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", – повідомив Клімкін.
Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.
Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.
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