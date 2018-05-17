МЗС Польщі: Кримський міст є черговим порушенням Росією міжнародного права
В польському МЗС відзначили, що ці дії суперечать заявам РФ щодо бажання мирного розв’язання конфлікту з Україною.
"Будівництво Російською Федерацією так званого кримського мосту без згоди української сторони і всупереч позиції Генеральної Асамблеї ООН є черговим очевидним порушенням принципів міжнародного права", - йдеться у заяві на запит "Укрінформу".
За оцінкою МЗС Польщі, дії Росії призводять до того, що мирне розв’язання конфлікту, яке враховуватиме інтереси України, стає складніше реалізувати.
"Ці дії також суперечать багаторазовим запевненням з боку представників російської адміністрації, що вони прагнуть мирного розв'язання конфлікту з Україною", - зазначили в МЗС Польщі.
Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.
Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".
У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.
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