МЗС Польщі: Кримський міст є черговим порушенням Росією міжнародного права

За оцінкою МЗС Польщі, дії Росії призводять до того, що мирне розв’язання конфлікту, яке враховуватиме інтереси України, стає складніше реалізувати

У МЗС Польщі заявляють, що відкриття Росією Керченського мосту в анексованому Криму є черговим порушенням Москвою міжнародного права.

В польському МЗС відзначили, що ці дії суперечать заявам РФ щодо бажання мирного розв’язання конфлікту з Україною.

"Будівництво Російською Федерацією так званого кримського мосту без згоди української сторони і всупереч позиції Генеральної Асамблеї ООН є черговим очевидним порушенням принципів міжнародного права", - йдеться у заяві на запит "Укрінформу".

За оцінкою МЗС Польщі, дії Росії призводять до того, що мирне розв’язання конфлікту, яке враховуватиме інтереси України, стає складніше реалізувати.

"Ці дії також суперечать багаторазовим запевненням з боку представників російської адміністрації, що вони прагнуть мирного розв'язання конфлікту з Україною", - зазначили в МЗС Польщі.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.