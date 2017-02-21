МЗС Польщі прокоментувало визнання Росією "паспортів" "ДНР" та "ЛНР"

У Польщі вважають, що визнання "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" говорить про намір Росії дестабілізувати ситуацію в Україні

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення Росії про визнання "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" підриває суверенітет України і є свідченням подальших намірів Москви дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє агентство Укрінформ із посиланням на відповідь МЗС Польщі на його інформаційний запит.

"На переконання міністерства закордонних справ Польщі, останнє рішення Російської Федерації про визнання документів, які видаються так званими сепаратистами на частині територій Донецької та Луганської областей, які не контролюються українським урядом, є черговим кроком, що підриває суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в документі.

У МЗС Польщі також зазначили, що Варшава поділяє стурбованість міжнародного співтовариства і думку, що такі дії суперечать цілям мирного процесу у Східній Україні.

"Незважаючи на численні заяви про готовність до конструктивного вирішення конфлікту, Росія в черговий раз продемонструвала, що її метою є дестабілізація України, а не реалізація зобов'язань, передбачених Мінськими домовленостями", - зазначили в МЗС Польщі.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР". Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.