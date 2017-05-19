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МЗС Польщі: відповіддю на тиск ЄС щодо біженців буде референдум

На думку Шиманського, ЄС не в змозі накласти серйозні санкції на Польщу
Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.
МЗС Польщі: відповіддю на тиск ЄС щодо біженців буде референдум Фото: EPA / UPG

"Ми здатні допомагати біженцям на місцях, але не більше. Тут ми не бачимо можливості для компромісу. І ми не погодимося на те, щоб наднаціональні органи, в тому числі ЄС, вирішували, як має виглядати польська політика щодо біженців", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський в ефірі Radio Zet.

На думку Шиманського, ЄС не в змозі накласти серйозні санкції на Польщу. Фінансові санкції, якщо їх накладуть, за його словами, не будуть високими.

"Якщо Єврокомісія вирішить покарати Польщу, то ми звернемо її увагу на те, що Польща – одна з 26 країн, які не виконують рішення про розподіл біженців. Ми готові зустрітися з Єврокомісією в суді, готові до конфронтації", - заявив Шиманський.

Також, за його словами, Польща може провести референдум з питання розподілу біженців.

"Якщо хто намагається поставити Польщу перед фактом щодо переселення біженців, то остаточною відповіддю на це буде референдум", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила на прес-конференції, що не було ніяких офіційних угод, щодо обов'язкових квот, проти яких би голосувала Польща чи Угорщина.

"Критичне ставлення до механізму переселення мігрантів стає все більш поширеним в Європейському Союзі", - висловилась Шидло.

"Польща не може приймати біженців", - наголосила прем'єр,  повідомляє Independent, посилаючись на "Польське Радіо".

Нагадаємо, Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.

Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.

У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити  до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.

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19 05 2017 15:57
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