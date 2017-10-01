МЗС Польщі вимагає покарати вандалів, що зруйнували пам’ятник полякам на Львівщині
"Нота у цій справі була передана польським посольством у Києві 10 січня. У ній підкреслюється, що такі напади і інциденти повинні бути розслідувані і покарані, оскільки вони становлять загрозу для польсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Польщі.
В МЗС зазначили, що місцева влада заявила про направленість акту вандалізму і проти поляків, і проти українців і запропонувала організацію спільної церемонії 27-28 лютого щоб віддати належне жертвам злочинів у Гуті Пеняцькій.
Відзначається, що польське консульство у Львові перебуває в контакті з місцевою владою, яка поінформувала про негайне скликання спеціальної оперативної групи по даній справі. До її складу увійшли поліцейські, представники влади області та консульства.
Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
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