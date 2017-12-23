МЗС Польщі закликало Росію негайно повернутися до СЦКК

Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне ескалацією збройного конфлікту на Донбасі і закликає Росію негайно повернутися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

"МЗС Республіки Польща із занепокоєнням відзначило ескалацію збройного конфлікту в Україні, що підтверджено оцінкою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ). Кількість порушень припинення вогню на Донбасі досягнула рівня, який не спостерігався від січня 2017 року. Ми висловлюємо очікування, що узгоджене на зустрічі Тристоронньої контактної групи рішення щодо припинення вогню, яке вступає в силу 23 грудня, буде повністю дотримуватися", - підкреслюється в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що чинником, який призводить до збільшення напруги, є виведення Росією своїх представників із СЦКК, що відбулося 19 грудня.

"Польща, яка має в СММ другий за кількістю контингент серед країн ЄС, сприймає цей крок як чергову спробу погіршення безпеки роботи спостерігачів і подальше обмеження можливостей виконання ними завдань в регіоні", - наголошує польське зовнішньополітичне відомство.

МЗС Польщі висловило сподівання, що російська сторона здійснить кроки щодо “негайного повернення до СЦКК”.

Нагадаємо, Росія вирішила відкликати своїх представників зі Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) 19 грудня.

Таке рішення прийнято у зв'язку з запланованим 1 січня 2018 року новим порядком в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введенням попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.

В свою чергу, українські військовослужбовці Спільного центру контролю за перемир'ям на Донбасі (СЦКК), залишили територію терористичних "ДНР" і "ЛНР". Спостерігачів зі сторони сил АТО вивели задля їхньої безпеки. Проте на підконтрольній силам АТО частині Донбасу перебувають досі і українські і російські офіцери.

Зокрема представник Росії у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську офіційно заявив про готовність Росії повернути своїх військових до складу Спільного центру з контролю і координації за виконання низки умов.