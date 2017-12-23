Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МЗС Польщі закликало Росію негайно повернутися до СЦКК

Дії РФ назвали чинником, який призводить до збільшення напруги
Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне ескалацією збройного конфлікту на Донбасі і закликає Росію негайно повернутися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
МЗС Польщі закликало Росію негайно повернутися до СЦКК Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

"МЗС Республіки Польща із занепокоєнням відзначило ескалацію збройного конфлікту в Україні, що підтверджено оцінкою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ). Кількість порушень припинення вогню на Донбасі досягнула рівня, який не спостерігався від січня 2017 року. Ми висловлюємо очікування, що узгоджене на зустрічі Тристоронньої контактної групи рішення щодо припинення вогню, яке вступає в силу 23 грудня, буде повністю дотримуватися", - підкреслюється в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що чинником, який призводить до збільшення напруги, є виведення Росією своїх представників із СЦКК, що відбулося 19 грудня. 

"Польща, яка має в СММ другий за кількістю контингент серед країн ЄС, сприймає цей крок як чергову спробу погіршення безпеки роботи спостерігачів і подальше обмеження можливостей виконання ними завдань в регіоні", - наголошує польське зовнішньополітичне відомство.

МЗС Польщі висловило сподівання, що російська сторона здійснить кроки щодо “негайного повернення до СЦКК”.

Нагадаємо, Росія вирішила відкликати своїх представників зі Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) 19 грудня.

Таке рішення прийнято у зв'язку з запланованим 1 січня 2018 року новим порядком в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введенням попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.

В свою чергу, українські військовослужбовці Спільного центру контролю за перемир'ям на Донбасі (СЦКК), залишили територію терористичних "ДНР" і "ЛНР". Спостерігачів зі сторони сил АТО вивели задля їхньої безпеки. Проте на підконтрольній силам АТО частині Донбасу перебувають досі і українські і російські офіцери.

Зокрема представник Росії у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську офіційно заявив про готовність Росії повернути своїх військових до складу Спільного центру з контролю і координації за виконання низки умов.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2017 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.