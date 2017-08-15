МЗС повинне ініціювати всесвітнє розслідування ракетної програми КНДР, - Горбулін

За його словами, "настав час переходити від споглядання і охання-ахання в кабінетах до активних дій"

Директор Національного інституту стратегічних досліджень і радник Президента України Володимир Горбулін вважає, що у відповідь на публікацію The New York Times Україна повинна ініціювати всесвітнє розслідування ракетної програми КНДР.

"У цій ситуації Міністерству закордонних справ варто було б запропонувати світовій спільноті, а в першу чергу Сполученим Штатам, провести дослідження і в нас в Україні, і, напевно, в усьому світі, яким чином Північна Корея змогла розвинути свою ракетно-космічну програму. Є тут якесь китайське коріння чи ні? Є тут російське коріння чи нема. Адже ці дві країни підтримували і підтримують тісні відносини з КНДР. Які взаємини між Північною Кореєю та Іраном?", - заявив Горбулін на брифінгу у вівторок, інформує LB.ua.

"Пропозиція від України провести нещадне розслідування з тим, щоб припинилися постійні нападки на нашу країну. Я в 1997 році підписав РКРТ від імені України. Я не знаю жодного випадку [його порушення], у тому числі і продажу двигунів для ракет повітря-повітря в Іран, у чому теж звинувачували свого часу Україну. І жодного факту не було доведено. Але ми постійно на сторінках газет і в телевізійних передачах", - сказав він.

"Я думаю, що наше зовнішньополітичне відомство мало б не побоятися. Звичайно, тут будуть певні іміджеві втрати. Тут, можливо, доведеться розсьорбувати чимало тяжких сторінок. Але тоді ми дійдемо одного висновку: ми порядна країна, ми чесна країна. А головне - ми єдина країна, яка пішла на скорочення і фактично на розставання зі своїм третім у світі ракетно-ядерним комплексом. І коли такі мухи кусають Україну безперервно, то, напевно, настав час переходити від споглядання і охання-ахання на кухнях і в кабінетах до активних дій", - заявив Горбулін.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.