МЗС прокоментувало родинні зв’язки постпреда України при ОБСЄ з кандидатом Росії на пост глави Інтерполу

В МЗС України стверджують, що родинні зв’язки не вплинули на роботу постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука і не шкодять національним інтересам України.

Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС України на звернення щодо родинних звязків Постпреда України при ОБСЄ, пише УП.

"Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією. Але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає", - зазначили в МЗС.

У міністерстві стверджують, що за весь час після початку російської збройної агресії проти України "не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати Постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України".

"Його щоденна самовіддана робота в ОБСЄ говорить сама за себе та заслужила на високу оцінку з боку наших друзів і партнерів", - зазначає прес-служба МЗС.

Нагадаємо, що газета "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомила, що Прокопчук Ігор Васильович, який вже 8,5 років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, є молодшим рідним братом кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Васильовича Прокопчука.

Як відомо, 21 листопада обиратимуть очільника Інтерполу.

Інтерпол – міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.

Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.

За інформацією британської газети The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.

На думку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, перспектива для Росії очолити Інтерпол – це "гібридна загроза для всього світу". Міністр заявив, що Україна може призупинити членство в Міжнародній організації кримінальної поліції, якщо її очолить росіянин.