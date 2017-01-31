МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль через Авдіївку
Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.
"Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню", - наполягають в міністерстві.
В МЗС вважають, що такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як воєнний злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю.
"Через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: поранено двох мирних жителів. Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних мешканців регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та триваючих обстрілів бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися", - наголошується у заяві.
Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.
Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.
Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.
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