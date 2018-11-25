МЗС: провокації Росії в Чорному й Азовському морі перейшли межу

МЗС має намір невідкладно інформувати партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі

МЗС України розцінює агресивні дії Росії щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

"Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними", - йдеться в заяві МЗС щодо збройної провокації Росії у Чорному та Азовському морі, опублікованій на сайті відомства в неділю.

Там констатували, що кораблі РФ у порушення свободи навігації "неправомірно застосували силу" по відношенню до кораблів ВМС ЗС України.

"Ми розцінюємо такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування", - йдеться в заяві.

"Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", - переконані в міністерстві.

Нагадаємо, що Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями.

За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади".

Раніше, корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

Також, Росія закрила Керченську протоку після того, як вранці, 25 листопада, російський корабель здійснив таран рейдового буксира Збройних Сил України.