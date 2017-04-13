МЗС рекомендує українцям поки не їздити в Єгипет

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїдок до Єгипту.

У МЗС рекомендують переглянути плани щодо відвідування Єгипту протягом трьох місяців у зв’язку із введенням у країні з 10 квітя надзвичайного стану.

Про це йдеться у заяві відомства.

"Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у т.ч. "ІДІЛ", теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із урахуванням їхньої релігійної приналежності", - повідомили в МЗС.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, відомство рекомендує врахувати ризики і дотримуватися низки порід. Зокрема, українців закликають не їздити на північ та в центральну частину Синайського півострова, а також у пустельні райони на захід від долини ріки Ніл.

Окрім того, дипломати рекомендують бути пильними під час відвідування північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

"У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора", - сказано у заяві МЗС.

Туристів також просять постійно моніторити місцеві ЗМІ, а також інформаційні ресурси МЗС України та Посольства України в Єгипті, щоб оперативно отримувати інформацію про те, що відбувається у країні.

"Підвищену уважність рекомендуємо виявляти під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят, та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.

У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання", - зазначили в МЗС.

У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

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