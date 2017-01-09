МЗС РФ назвало виселення дипустанов у США "рейдерством"

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, оприлюдненому на офіційному сайті МЗС РФ в п'ятницю.

"Від нас вимагають за дві доби закрити одне з найбільших генеральних консульств, що розташоване в Сан-Франциско і надає візові, нотаріальні та інші консульські послуги громадянам Росії і США, які проживають в декількох густонаселених штатах", – відзначає Захарова.

Також пропонується негайно припинити діяльність Торгового представництва у Вашингтоні і його філії в Нью-Йорку. Істотно посилюються вимоги до пересування російських дипломатів і офіційних делегацій.

"Даний крок є новим грубим порушення міжнародного права, включаючи зобов'язання США за віденськими конвенціями про дипломатичні і консульські зносини", – заявляють в МЗС РФ.

За словами Захарової "крім чергового рейдерського захоплення дорогих об'єктів російської державної власності, які нам після їх блокування наполегливо пропонують продати, на цей раз вимоги влади США створюють пряму загрозу для безпеки громадян Росії".

Повідомляється, що американські спецслужби мають намір 2 вересня провести обшук у Генеральному консульстві в Сан-Франциско.

"Подібними акціями США продовжують обтяжувати і без того непросту атмосферу двостороннього діалогу, підривають можливості для взаємодії, в тому числі в інтересах вирішення нагальних міжнародних проблем", – йдеться в коментарі МЗС РФ.

У четвер повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки вимагає закрити консульство Російської Федерації в Сан-Франциско.

Відзначається, що це відповідь на «необгрунтовані і шкідливі» вимоги Росії, які виконали США. Вашингтон готовий на «подальші заходи», але закликає відмовитися від дій у відповідь, додали в Держдепі США.

Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров в телефонній розмові з Держсекретарем США Рексом Тіллерсона заявив, що Москва відреагує на закриття російського консульства у Сан-Франциско.

Нагадаємо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).