МЗС: Рішення Гааги з компенсації не означає зміну статусу Криму
"Ні один з позовів України навіть не порушує питання приналежності півострова, це і так очевидно", – заявила Зеркаль в ефірі "5 каналу".
"Наші позови – це претензії щодо майна, а не за належністю суверенної території. Ми не ставимо питання про території навіть в нашому позові, який стосується морської конвенції. Ми не говоримо про те, що арбітраж навіть у тому випадку повинен вирішувати належність Криму. Приналежність Криму ніяк не ставиться під питання. Це для всіх зрозуміло, крім росіян", – підкреслила вона.
"Ми ставимо питання про втрачене майно, про націоналізованому майні – про те, що втратили приватні інвестори і держава, як інвестор", – нагадала заступник міністра.
Нагадаємо, Третейський суд в Гаазі виніс одноголосне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і повинна відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму.
У 2017 році Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) прийняв до розгляду позов найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" проти Росії з метою отримання компенсації за незаконне захоплення автозаправних станцій (АЗС) компанії на території тимчасово окупованого Криму.
Разом з позовом "Укрнафти" суд почав розгляд позову до Росії української компанії Stabil. Компанії заявляють, що Росія порушила умови російсько-українського двостороннього інвестиційного договору.
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