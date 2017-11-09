МЗС Росії анонсувало можливе обмеження дипломатів США у пересуванні

Разом з цим, в МЗС РФ підкреслили, що не можуть обговорювати конкретику

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що американських дипломатів можуть обмежити в пересуванні по Росії, у разі аналогічних кроків щодо російських дипломатів

Про це пише РИА "Новости".

"Єдиний головний і невід'ємний принцип нашого підходу до цього питання - це паритет. Якщо нам щось скорочують і в чомусь обмежують, значить подібним чином будуть обмежені і скорочені можливості для американських дипломатів нормально переміщатися по Росії", - сказав він.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

28 липня 2017 року Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

Окрім того, в американському посольстві допустили зниження швидкості видачі віз через брак працівників. 21 серпня посольство США в Росії оголосило, що призупинить видачу віз росіянам до 1 вересня в Москві і на невизначений термін у регіонах.