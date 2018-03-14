МЗС Росії: "дзеркальна" відповідь на дії Британії не змусить себе чекати

Дії Британії в Росії розцінюють, як "грубу провокацію"

У Міністерстві закордонних справ Росії після призупинення Британією усіх контактів з країною заявили, що їхні заходи "не змусять на себе чекати".

Про це йдеться на сайті МЗС Росії.

У РФ заявили, що британські санкції запровадили під нібито "фальшивим приводом" отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

"Розцінюємо як безпрецедентно грубу провокацію, яка підриває основи нормального міждержавного діалогу між нашими країнами", - заявили в МЗС Росії.

Також заходи Британії проти РФ російське відомство назвало "спробою розв’язати антиросійську кампанію".

Москва отримала список 23 російських дипломатів, яких видворяють з Британії, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.