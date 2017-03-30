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МЗС Росії хоче, щоб Україна оприлюднила списки російських шпигунів

"Треба з'ясувати, хто в мерії Києва, адміністрації президента України, а також які опозиційні сили і радикальні організації "працюють на Москву", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова
У Міністерстві закордонних справ РФ хотіли б, щоб Україна опублікувала списки російських шпигунів.
МЗС Росії хоче, щоб Україна оприлюднила списки російських шпигунів Фото: EPA/UPG

"Українська сторона весь час звинувачує Росію в тому, що то тут, то там Росія якимось чином впливає; що, виявляється, багато внутрішньополітичні рішення і дії, які робляться на території України – інспіровані Москвою", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, повідомляє "Уніан".

"Я думаю, що буде цілком чесно, щоб українська сторона опублікувала список осіб, які, на її думку, є агентами Кремля, проинвентаризирует і проаналізує людей, вони ж люстрацією займаються, не знаю, вона закінчилася чи ні", - заявила Захарова.

За словами Захарової, треба з'ясувати, хто в мерії Києва, адміністрації президента України, а також які опозиційні сили і радикальні організації "працюють на Москву".

"Нехай вони чітко скажуть, кого вони підозрюють серед українських громадян у відпрацюванні замовлення з Москви. Не можна голослівно звинувачувати", - сказала вона.

Нагадаємо, що Латвія теж звинуватила Росію в кібершпигунстві проти окремих латвійських політиків, журналістів і державних установ.

Раніше, Служба безпеки України повідомляла про викриття десяти фірм, які на замовлення російських спецслужб встановлювали на комп'ютери та мобільні термінали клієнтів "шпіонський софт" під виглядом DLP-систем, програм батьківського контролю, програм контролю за якістю роботи співробітників тощо.

 
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