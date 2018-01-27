Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС Росії про санкції США: Ми залишаємо за собою право на відповідь

У Росії кажуть, що санкції і заборони не дадуть результатів
У Росії заявили, що мають право на відповідь на санкції з боку Сполучених Штатів Америки.
МЗС Росії про санкції США: Ми залишаємо за собою право на відповідь Фото: з вільних джерел

"Якщо влада США воліє рвати економічні та інші зв'язки з Росією, це їх право, як ми залишаємо за собою право на відповідь", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС РФ.

Крім того, наполягають, що санкції не дадуть результатів, а лише зіпсують відносини між країнами.

Нагадаємо, 26 січня Сполучені Штати Америки розширили санкції на 9 російських компаній, ще по 12 санкції уточнили. Крім того, в санкційний список внесли 21 ім'я, в тому числі заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова.

Під нові санкції потрапили росіяни і компанії, які брали участь у постачанні турбін Siemens в Крим.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2018 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.