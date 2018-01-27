МЗС Росії про санкції США: Ми залишаємо за собою право на відповідь

У Росії кажуть, що санкції і заборони не дадуть результатів

У Росії заявили, що мають право на відповідь на санкції з боку Сполучених Штатів Америки.

"Якщо влада США воліє рвати економічні та інші зв'язки з Росією, це їх право, як ми залишаємо за собою право на відповідь", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС РФ.

Крім того, наполягають, що санкції не дадуть результатів, а лише зіпсують відносини між країнами.

Нагадаємо, 26 січня Сполучені Штати Америки розширили санкції на 9 російських компаній, ще по 12 санкції уточнили. Крім того, в санкційний список внесли 21 ім'я, в тому числі заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова.

Під нові санкції потрапили росіяни і компанії, які брали участь у постачанні турбін Siemens в Крим.