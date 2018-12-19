МЗС Росії: прохід українських кораблів через Керченську протоку може "ускладнити ситуацію"
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це може "ускладнити ситуацію". Спікер російського МЗС назвала заяву Турчинова "провокаційною".
"Вона (заява, - ред.) абсолютно безвідповідальна, вона покликана посилити ситуацію. Знову ж багато партнерів України намагаються, так би мовити, зняти з себе напругу в цій ситуації, займаються пошуками шляхів деескалації. І на тлі цих спроб, які вживає ціла низка в тому числі держав ЄС, робити таку заяву? Просто розписуватися в тому, що провокація - це і є візитна картка нинішнього київського режиму", - заявила Захарова.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.
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