МЗС Росії: прохід українських кораблів через Керченську протоку може "ускладнити ситуацію"

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що Україна назвала підготовку нового проходу кораблів через Керченську протоку.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це може "ускладнити ситуацію". Спікер російського МЗС назвала заяву Турчинова "провокаційною".

"Вона (заява, - ред.) абсолютно безвідповідальна, вона покликана посилити ситуацію. Знову ж багато партнерів України намагаються, так би мовити, зняти з себе напругу в цій ситуації, займаються пошуками шляхів деескалації. І на тлі цих спроб, які вживає ціла низка в тому числі держав ЄС, робити таку заяву? Просто розписуватися в тому, що провокація - це і є візитна картка нинішнього київського режиму", - заявила Захарова.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.