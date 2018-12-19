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МЗС Росії: прохід українських кораблів через Керченську протоку може "ускладнити ситуацію"

Захарова назвала заяву Турчинова "провокаційною"
У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що Україна назвала підготовку нового проходу кораблів через Керченську протоку.
МЗС Росії: прохід українських кораблів через Керченську протоку може "ускладнити ситуацію" Фото: EPA/UPG

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це може "ускладнити ситуацію". Спікер російського МЗС назвала заяву Турчинова "провокаційною".

"Вона (заява, - ред.) абсолютно безвідповідальна, вона покликана посилити ситуацію. Знову ж багато партнерів України намагаються, так би мовити, зняти з себе напругу в цій ситуації, займаються пошуками шляхів деескалації. І на тлі цих спроб, які вживає ціла низка в тому числі держав ЄС, робити таку заяву? Просто розписуватися в тому, що провокація - це і є візитна картка нинішнього київського режиму", - заявила Захарова.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.

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19 12 2018 21:49
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