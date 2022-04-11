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мзс росії пригрозило Британії прямим конфліктом у зв’язку з атакою на Севастополь

В російському відомстві нібито мають інформацію, що "ВМС Великої Британії передали українській стороні певну кількість безпілотних апаратів", однак конкретних доказів для підтвердження своїх заяв не надали.
мзс росії пригрозило Британії прямим конфліктом у зв’язку з атакою на Севастополь Фото: LB.ua

Міністерство закордонних справ росії 3 листопада викликало пані посла Великої Британії у москві Дебору Броннерт, якій висловили "рішучий протест" у зв’язку з нібито причетністю Лондона до атаки на Севастополь.

Про це йдеться у заяві мзс рф.

росіяни зазначили, що висловили такий "протест" через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема "з метою проведення диверсійних операцій на морі".

"У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні", – заявили у російському міністерстві.
 

Як зазначили в мзс рф, вони "мають інформацію, що військово-морські сили Великої Британії передали українській стороні певну кількість безпілотних апаратів", однак конкретних доказів для підтвердження своїх заяв не надали.

Як писав iPress, міністерство оборони росії заявило, що внаслідок ранкової української атаки в Севастополі зазнав "незначних" ушкоджень морський тральщик "іван голубець"Водночас в мережі почали поширювати інформацію, що насправді масштаби ушкоджень російських кораблів значно більші. Наприклад, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, нібито вибухнули чотири кораблі російського чорноморського флоту, зокрема фрегат "адмірал макаров".

 
 
 
 

 

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04 11 2022 10:27
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