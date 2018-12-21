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МЗС Росії: росіянина, який помер у колонії на Львівщині, могли убити

"Розтин показав наявність у загиблого численних серйозних ушкоджень"
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що громадянина Росії Валерія Іванова, який помер у Дрогобицькій виправній колонії №40, могли убити.
МЗС Росії: росіянина, який помер у колонії на Львівщині, могли убити

"За наявною у нас інформацією, розтин показав наявність у загиблого численних серйозних ушкоджень, зокрема перелому 4-х ребер і закритої черепно-мозкової травми. Це дає підставу припускати умисне вбивство російського громадянина", - повідомляє "Громадське".

У відомстві також зазначили, що російські дипломати відвідали виправну установу, де росіянин відбував покарання.

За фактом загибелі триває досудова перевірка. 

"Колеги з Генерального консульства у Львові зв’язалися з родичами загиблого і надають їм необхідну допомогу, зокрема у вирішенні питань, пов’язаних з передачею тіла для поховання", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, засуджений за участь у бойових діях на Донбасі росіянин Валерій Іванов помер у в'язниці в Дрогобичі Львівської області.

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21 12 2018 18:33
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