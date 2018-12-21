МЗС Росії: росіянина, який помер у колонії на Львівщині, могли убити
"За наявною у нас інформацією, розтин показав наявність у загиблого численних серйозних ушкоджень, зокрема перелому 4-х ребер і закритої черепно-мозкової травми. Це дає підставу припускати умисне вбивство російського громадянина", - повідомляє "Громадське".
У відомстві також зазначили, що російські дипломати відвідали виправну установу, де росіянин відбував покарання.
За фактом загибелі триває досудова перевірка.
"Колеги з Генерального консульства у Львові зв’язалися з родичами загиблого і надають їм необхідну допомогу, зокрема у вирішенні питань, пов’язаних з передачею тіла для поховання", - додали в МЗС РФ.
Нагадаємо, засуджений за участь у бойових діях на Донбасі росіянин Валерій Іванов помер у в'язниці в Дрогобичі Львівської області.
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