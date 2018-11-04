МЗС Росії: у разі ракетного удару по Сирії існує ризик знищення доказів застосування хімзброї
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ракети слід запускати в бік "терористів".
"Розумні ракети" мають летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території", - написала Захарова на своїй сторінці у Facebook.
У Росії також передбачають, що американські ракети "знищать усі докази застосування хімзброї на землі, і тоді міжнародним експертам вже нема чого буде шукати як докази".
Сьогодні президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.
Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.
Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.
Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности