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МЗС Росії: у разі ракетного удару по Сирії існує ризик знищення доказів застосування хімзброї

"Розумні ракети" мають летіти в бік терористів, а не законного уряду"
У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на заяву президента США Дональда Трампа щодо намірів завдати ракетного удару по Сирії.
МЗС Росії: у разі ракетного удару по Сирії існує ризик знищення доказів застосування хімзброї Фото: rs.gov.ru

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ракети слід запускати в бік "терористів".

"Розумні ракети" мають летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території", - написала Захарова на своїй сторінці у Facebook.

У Росії також передбачають, що американські ракети "знищать усі докази застосування хімзброї на землі, і тоді міжнародним експертам вже нема чого буде шукати як докази".

Сьогодні президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.

Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.

Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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11 04 2018 15:36
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