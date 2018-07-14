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МЗС Росії відреагувало на звинувачення 12 росіянам у втручанні у вибори в США

"Мета цього вкидання - зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом"
У міністерстві закордонних справ РФ назвали "черговою "пустишкою", про яку швидко забудуть" звинувачення США 12 росіянам у справі втручання в американські президентські вибори 2016 року.
МЗС Росії відреагувало на звинувачення 12 росіянам у втручанні у вибори в США Фото: EPA/UPG

"У Вашингтоні щосили намагаються реанімувати стару "качку" про уявне "втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року", - йдеться у заяві прес-секретаря МЗС Росії Марії Захарової.

"Саме для цього спецпрокурор Мюллер, призначений розслідувати те, чого не було, пред'явив звинувачення 12 особам, названим співробітниками ГРУ Збройних сил Росії", - підкреслила Захарова.

За її словами, це звинувачення - чергова "конспіративна схема, якими намагаються вразити американців".

На думку МЗС Росії, твердження про незаконне проникнення в комп'ютерну мережу Демократичної партії США нічим не підкріплено.

"Мета цього вкидання - зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом. Тепер впливові політичні сили США, хто противиться нормалізації відносин між нашими країнами і вже 2 роки вигадують відверті наклепи, поспішають вичавити максимум з чергової "пустишки", про яку швидко забудуть", - наголосила прес-секретар російського міністерства.

Напередодні Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам військової розвідки РФ за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії в 2016 році.

Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Додамо, щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.

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14 07 2018 10:59
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