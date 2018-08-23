Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС Росії: Волкер грає на київській половині поля, потрібен компроміс

За словами Рябкова, заяви Волкера свідчать про те, що США не хочуть йти з Росією на "компроміс"
Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков стверджує, що заяви американського спецпредставника щодо України Курта Волкера свідчать про його підтримку української сторони у конфлікті з РФ.
МЗС Росії: Волкер грає на київській половині поля, потрібен компроміс Фото: facebook.com/ato

"Ми розуміємо, що західні спонсори київського режиму настільки стурбовані збереженням всього того, що підконтрольне їм, і дозволяє, як вони вважають, тиснути на Росію, що ніяких зрушень на краще в поведінці київської влади в осяжній перспективі не відбудеться", - сказав він, передає Interaffairs.

За словами Рябкова, заяви Волкера свідчать про те, що США  не хочуть йти з Росією на "компроміс".

"Ми бачимо численні заяви американського спецпредставника щодо України, який однозначно грає на київській половині поля. Це все показник того, наскільки американці в межах своєї лінії на тиск, на прийняття односторонніх заходів відвикли від компромісу як методу вирішення проблем", - підкреслив він.

Раніше, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна має право відкривати вогонь на власній території.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2018 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.