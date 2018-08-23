МЗС Росії: Волкер грає на київській половині поля, потрібен компроміс
"Ми розуміємо, що західні спонсори київського режиму настільки стурбовані збереженням всього того, що підконтрольне їм, і дозволяє, як вони вважають, тиснути на Росію, що ніяких зрушень на краще в поведінці київської влади в осяжній перспективі не відбудеться", - сказав він, передає Interaffairs.
За словами Рябкова, заяви Волкера свідчать про те, що США не хочуть йти з Росією на "компроміс".
"Ми бачимо численні заяви американського спецпредставника щодо України, який однозначно грає на київській половині поля. Це все показник того, наскільки американці в межах своєї лінії на тиск, на прийняття односторонніх заходів відвикли від компромісу як методу вирішення проблем", - підкреслив він.
Раніше, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна має право відкривати вогонь на власній території.
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