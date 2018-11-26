МЗС Росії вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України
"26 листопада в МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Москві Р. М. Німчинський, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації в Чорному морі. Увага Р. М. Німчинського було залучено до заяви МЗС Росії від 26 листопада 2018 року, йому була вручена відповідна нота", - інформує МЗС Росії.
Як відзначили в МЗС РФ, вся відповідальність за можливий негативний розвиток конфлікту лежить на українській стороні.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".
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