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МЗС Росії вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України

Як відзначили в МЗС РФ, вся відповідальність за можливий негативний розвиток конфлікту лежить на українській стороні
Тимчасовому повіреному в справах України Руслану Німчинському вручена нота у зв'язку з "провокацією" Києва в Керченській протоці.
МЗС Росії вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України Фото: з вільних джерел

"26 листопада в МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Москві Р. М. Німчинський, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації в Чорному морі. Увага Р. М. Німчинського було залучено до заяви МЗС Росії від 26 листопада 2018 року, йому була вручена відповідна нота", - інформує МЗС Росії.

Як відзначили в МЗС РФ, вся відповідальність за можливий негативний розвиток конфлікту лежить на українській стороні.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.
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