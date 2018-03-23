МЗС Росії вважає, що Київ намагається "завдати шкоди" власній економіці

"Відмовляючись від будь-якого співробітництва з Росією, українська влада в антиросійському угарі своїми ж руками фактично знищує спадщину, що дісталася від Радянського Союзу"

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували рішення Кабінету міністрів України про припинення дії "Програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки".

"Розрив сьогодні торговельно-економічних зв'язків з Росією жодним чином не замінюють мізерні квоти, що виділяються Європейським союзом, на постачання в ЄС "стратегічних" сировинних товарів – меду, грибів, соків, згущеного молока, зернових, томатів, м'яса птиці. На наших очах відбувається деіндустріалізація України. І, схоже, на цьому справа не зупиниться. На черзі – вимоги західних кураторів-"благодійників" України про підвищення цін на газ для споживачів, зняття заборони на торгівлю землею сільськогосподарського призначення, дозвіл поставок в ЄС лісу - кругляка і т. п. В перспективі Київ змусять купувати втридорога і американський сланцевий газ скраплений, як зараз це відбувається з американським вугіллям", - йдеться у повідомленні прес-служби МЗС РФ.

На думку МЗС РФ, таким чином Київ намагається "завдати шкоди" власній економіці.

"Відмовляючись від будь-якого співробітництва з Росією, українська влада в антиросійському угарі своїми ж руками фактично знищує спадщину, що дісталася від Радянського Союзу, в передових, високотехнологічних галузях – в атомній промисловості і атомній енергетиці, в ракетобудуванні, в космічних технологіях, в авіаційній промисловості, у транспорті, у військово-промисловій сфері. Це все те, що український народ в свій час по праву міг пишатися", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що 21 березня Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.