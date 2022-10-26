мзс росії видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"

Міністерство закордонних справ росії використало фотографії словенських урядових презентацій, заявляючи про намір України створити "брудну бомбу".

Про це повідомили мзс росії та уряд Словенії.

"Міністерство оборони росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії", – йдеться у повідомленні мзс рф в англомовному акаунті в Twitter.

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.

Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом "radioaktivno", що у перекладі зі словенської означає "радіоактивний".

За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні.

"Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", –сказано у повідомленні.

Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

Раніше повідомлялось, що в рф не надали доказів Раді безпеки ООН щодо звинувачення на адресу України в нібито створенні "брудної бомби".