мзс росії видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"
Про це повідомили мзс росії та уряд Словенії.
"Міністерство оборони росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії", – йдеться у повідомленні мзс рф в англомовному акаунті в Twitter.
На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.
Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.
На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом "radioaktivno", що у перекладі зі словенської означає "радіоактивний".
За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні.
"Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", –сказано у повідомленні.
Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.
Раніше повідомлялось, що в рф не надали доказів Раді безпеки ООН щодо звинувачення на адресу України в нібито створенні "брудної бомби".
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