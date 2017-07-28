МЗС Росії викликало посла США

Росія скорочує чисельність американських дипломатів до 455 осіб і закриває доступ з 1 серпня до посольської дачі в Срібному Бору

Посла США в Росії Джона Теффта викликали в п'ятницю в Міністерство закордонних справ Росії, де заступник голови відомства Сергій Рябков передав йому текст заяви МЗС РФ про заходи у відповідь щодо американських дипломатів.

"28 липня в МЗС Росії був викликаний посол США Джон Теффт, якому було передано текст заяви МЗС Росії про рішення, прийняті відносно персоналу американських дипломатичних представництв і їх об'єктів, а також вручено відповідні дипломатичні ноти", – повідомляє ТАСС з посиланням на МЗС Росії.

МЗС РФ у п'ятницю розповсюдив заяву, прийняту у відповідь на розширення антиросійських санкцій з боку США.

Зокрема, в ній ідеться про те, що Росія скорочує чисельність американських дипломатів до 455 осіб і закриває доступ з 1 серпня до посольської дачі в Срібному Бору.

Нагадаємо, що більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.