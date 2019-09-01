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МЗС Росії виключає введення російських військ до Афганістану

"Ми не бачимо ніяких підстав, щоб розглядати такий крок"
Росія не збирається вводити війська в Афганістан і не бачить будь-яких причин для розгляду такого кроку.
МЗС Росії виключає введення російських військ до Афганістану Афганістан, Джалалабад, 29 липня 2014 року. Афганські діти бавляться з іграшковими автоматами під час святкувань Ід-аль-Фітру, завершення священного місяця Рамадан. Фото: АFР

Про це журналістам сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає ТАСС.

"Я думаю, це [введення військ РФ до Афганістану] абсолютно виключено. Ми не бачимо ніяких підстав, щоб розглядати такий крок. Ми співпрацюємо з урядом Афганістану в сфері безпеки давно, ця співпраця зміцнюється, набирає форму, виходить на новий рівень. Але російська військова присутність - це не опція", - заявив Рябков.

Президент США Дональд Трамп недавно стверджував, що Росія, Індія і Пакистан повинні брати активнішу участь у бойових діях на території Афганістану.

"Я абсолютно виключаю такий варіант", - прокоментував Рябков висловлювання Трампа.

Нагадаємо, що в телевізійних коментарях під час засідання свого кабінету 2 січня Трамп також згадав втручання Москви в Афганістані в 1980-х роках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що американським військовим було наказано почати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.

Однак речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс заявив, що Трамп не віддавав офіційного розпорядження чи наказу на виведення американських військ з Афганістану.

 

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09 01 2019 09:55
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