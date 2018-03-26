МЗС Росії висловило протест у зв'язку з висилкою дипломатів

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

У МЗС заявили, що цей крок розглядається Росією як "недружній і не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних" в отруєнні в Солсбері, передає прес-служба відомства.

"Провокаційний жест горезвісної солідарності з Лондоном цих країн, що пішли на поводу у влади Великобританії в справі Скрипаль і не спромоглися розібратися в обставинах того, що сталося, є продовженням конфронтаційної лінії на ескалацію ситуації", - вважають в міністерстві.

На думку МЗС, висунуті проти РФ звинувачення є огульними.

"Само собою зрозуміло, що вказаний недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо", - пообіцяли в російському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що декілька країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на ситуацію навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля. Зокрема, це Німеччина, Франція, Італія, Данія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Хорватія, Румунія, Швеція.

Також вислати десятки "російських офіцерів розвідки" вирішила влада США. Окрім того, США закривають генконсульство Росії в Сіетлі. Уряд Канади прийняв рішення про висилку чотирьох російських дипломатів. Україна ж ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала рішення низки країн вислати російських дипломатів, а Борис Джонсон заявив, що "Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно".

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія вишле з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.