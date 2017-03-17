МЗС Росії визнало, що Янукович просив Путіна ввести війська в Україну

"Це був не лист, а заява"

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що президент-утікач Віктор Янукович просив президента РФ Володимира Путіна ввести в Україну війська.

При цьому вона наголосила, що це був не лист, а заява Януковича, - йдеться в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва".

"Це не лист. Це заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що її підписував", - сказала Захарова, уточнивши, що йдеться про документ, який зачитував в ООН постпред Росії Віталій Чуркін.

"Чуркін був уповноважений його процитувати в Раді Безпеки ООН, про що відкрито заявив. Також заяву було надіслано як документ Радбезу - звичайна практика доведення до членів Ради актуальних матеріалів. Технологія відправлення вказівок російським представникам за кордоном - це питання внутрішнього узгодження", - пояснила представник російського МЗС.

Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував офіційного листа від Януковича з проханням ввести війська в країну в березні 2014 року. А в російській генпрокуратурі заявили, що такого листа не існує.

Нагадаємо, військова прокуратура оголосила про передачу в суд обвинувального акта у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.