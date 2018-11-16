МЗС Росії запустило флешмоб з виявлення "ксенофобії" в Україні
Російські дипломати назвали флешмоб #ИхТамНет та просять користувачів соцмереж відмічати таким хештегом нібито "прояви неонацизму" серед українців.
У РФ праворадикальні партії "Правий сектор", "Національний корпус" та об’єднання "Свобода" назвали неонацистськими та заявили, що вони "не соромляться маршувати під расистськими лозунгами".
"Київський режим не просто публічно підтримує ці акції ненависті, але фактично дає неонацистам ліцензію на пошук внутрішніх ворогів", — заявили в Росії.
Як приклад нібито "ксенофобії" та нібито "неонацизму" МЗС Росії опублікувало фото факельної ходи до дня народження Степана Бандери, а також інформацію про двох українців, які нібито назвалися "фашистами" та побили пасажира в метро Рима.
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