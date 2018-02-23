Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС скерувало ноту протесту Росії у зв'язку з проведенням президентських виборів у Криму

Українське відомство пригрозило санкціями
Міністерство закордонних справ скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території анексованого Криму.
МЗС скерувало ноту протесту Росії у зв МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

"Скерували ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організації виборів на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути жодних виборів у диппредставництві РФ на території України без повного виконання перших 2 умов", - написав голова МЗС Павло Клімкін у своєму Twitter.

Міністр додав, що всі, хто буде залучений до виборів, потрапить до списку санкцій.

"Будемо працювати над тим, щоб всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції", - зазначив Клімкін.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року, у них братимуть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2018 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.