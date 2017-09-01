МЗС Туреччини заявило, що не визнає анексію земель України
"Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України", - сказав Чавушоглу, повідомляє Anadolu.
Крім позиції щодо України, міністр висвітлив основні питання зовнішньої політики Туреччини. Зокрема, Чавушоглу акцентував на підтримці Туреччиною женевського процесу щодо Сирії і продовження боротьби з ІДІЛ на півночі Сирії.
"Туреччина, як ніяка інша країна регіону, зацікавлена в стабільності в Сирії", - підкреслив міністр. За його словами, завдяки зусиллям Анкари зі східних районів Алеппо евакуйовано 45 тисяч осіб.
Міністр також висловив надію на видачу США Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту в липні 2016 року, і акцентував увагу на взаємодії з Росією щодо сирійського питання.
Нагадаємо, що Росія розпочала постачання газу з Краснодарського краю в окупований Крим "в рамках пуско-налагоджувальних робіт".
Раніше Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.
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