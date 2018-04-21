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МЗС: Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тис паспортів

Ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму
За різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів.
МЗС: Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тис паспортів Фото: mukachevo.net

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму і привабливість цього паспорта була практичною.

"Можна було безпроблемно пересікати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й дальше", - зазначив Боднар.

Заступник міністра висловив упевненість, що чимало людей з угорськими паспортами виїхали на роботу в інші країни ЄС.

"За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, де більші зарплати. А зараз зарплати у тій же Словаччині, в певних районах, чи в Австрії, чи в Німеччині значно вищі, ніж в Угорщині", - додав він.

Нагадаємо, що посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень вважає, що видача угорських паспортів українським угорцям не порушує жодних законів.

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21 04 2018 15:17
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