МЗС: Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тис паспортів
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
За його словами, ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму і привабливість цього паспорта була практичною.
"Можна було безпроблемно пересікати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й дальше", - зазначив Боднар.
Заступник міністра висловив упевненість, що чимало людей з угорськими паспортами виїхали на роботу в інші країни ЄС.
"За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, де більші зарплати. А зараз зарплати у тій же Словаччині, в певних районах, чи в Австрії, чи в Німеччині значно вищі, ніж в Угорщині", - додав він.
Нагадаємо, що посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень вважає, що видача угорських паспортів українським угорцям не порушує жодних законів.
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