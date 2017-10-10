МЗС Угорщини хоче перегляду угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон

За словами міністра, закон створює гіршу ситуацію на теренах освіти для угорців і представників інших нацменшин в Україні

У МЗС Угорщини вважають, що мовна стаття освітнього закону України унеможливлює діяльність угорських шкіл

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Радіо Свобода".

Він зауважив, що новий український закон про освіту суттєво порушує принципи Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. З цієї причини, він має намір ініціювати перегляд цієї угоди з Україною під час наради очільників МЗС країн-членів Євросоюзу, яка відбудеться наступного понеділка.

За словами міністра, закон створює гіршу ситуацію на теренах освіти для угорців і представників інших нацменшин в Україні, ніж за часів колишнього СРСР.

Сійярто провів зустріч з керівниками організацій закарпатських угорців, під час чого сторони погодилися, що освітній закон унеможливлює діяльність угорських шкіл, чим українська влада порушує взяті на себе міжнародні зобов’язання.

"Такого ми не можемо дозволити. Уряд Угорщини найрішучішим способом протистоятиме таким крокам (України - ред.)", - наголосив Сійярто.

Нагадаємо, що 12 жовтня ПАРЄ проведе термінові дебати щодо мовних норм українського закону "Про освіту".

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5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

Найбільш жорстку і принципову позицію зайняв офіційний Будапешт. Угорщина навіть пригрозила блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.