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МЗС Угорщини: Україна готує нові обмеження прав меншин

Міністр Сіярто наводить приклад, що угорські газети можуть змусити публікуватися двома мовами
В Угорщині заявили, що Україна планує внести зміни до свого законодавства, які призведуть до нових обмежень прав меншин.
МЗС Угорщини: Україна готує нові обмеження прав меншин Фото: Bielik István - Origo

Відповідна заява глави МЗС Угорщини Петера Сіярто розміщена на сайті відомства.

"Замість того, щоб пом'якшити конфлікти, Україна зробила подальші пропозиції щодо обмеження використання мови та громадянства. Наприклад, буде обов'язковим показувати український переклад діалогів під час постановок театру, а угорські газети також повинні публікуватися двома мовами", - сказав Сіярто.

"Уряд Угорщини виступить проти останніх заходів з тією ж наполегливістю, як і проти Закону про освіту", - додав міністр.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

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