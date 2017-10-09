МЗС Угорщини викликало посла України через закон "Про освіту"

Угорські дипломати не підтримуватимуть українські ініціативи в міжнародних організаціях, а також Угорщина відтепер не підтримуватиме важливі для України рішення

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто викликає у міністерство на понеділок, 11 вересня, посла України в Угорщині Любов Непоп через новий закон "Про освіту", який ухвалила Верховна Рада 5 вересня.

Угорщині не подобається норма закону, в якій сказано, що діти, котрі підуть до школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою лише в початковій школі, перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети мають викладатися українською мовою.

Угорський міністр Пейтер Сійярто хоче особисто сказати послу, що вважає цей закон "соромом і ганьбою", пише "Радіо Свобода" з посиланням на прес-секретаря МЗС Угорщини Тамаша Менцера.

За його словами, Сійярто розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи у міжнародних організаціях, і Угорщина віднині не підтримуватиме важливі для України рішення.

На всіх форумах ООН, ОБСЄ та Європейського союзу Будапешт буде порушувати питання щодо внесення поправок у мовну статтю закону України про освіту, додав Менцер.

Він так само зазначив, що за особистою вказівкою Пейтера Сійярто угорська дипломатія перешкоджатиме Україні в реалізації важливих для неї справ на міжнародній арені.

Менцер пояснив, що причинами цього рішення Сійярто, з одного боку, стали такі зміни в українському законі про освіту, які унеможливлюють здобуття нацменшинами України, включно зі 150-тисячною угорською нацменшиною, освіти рідною мовою. З іншого боку, коли Сійярто порушив у четвер це питання перед міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на зустрічі в рамках програми ЄС "Східне партнерство", відповідь українського колеги була неприйнятною для угорської сторони, наголосив Менцер.

У четвер, 7 вересня, Пейтер Сійярто заявив в Естонії, що своєю новою політикою у сфері освіти Україна "всадила ніж у спину" сусідній державі.

"Ми були тими, хто найголосніше підтримував запровадження безвізу для українців; одними з перших ратифікували угоду про асоціацію між ЄС та Україною, відкрили реверс газу через Угорщину. Від нас (українцям, – ред.) надійшло гуманітарної допомоги на суму 600 мільйонів форинтів (понад 2 мільйони доларівСША). За останні три роки ми зробили можливим відпочинок та оздоровлення 2600 українських дітей в Угорщині", – сказав міністр МЗС Угорщини в Таллінні.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.