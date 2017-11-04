МЗС Угорщини виступає за можливість подвійного громадянства угорців в Україні
"Подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом. Тому наша позиція полягає в тому, що в Європі ви не повинні нікого карати тільки тому, що громадянин знаходиться в громадянстві країни-члена ЄС і країни, що не є членом Європейського Союзу", - сказав глава МЗС Угорщини під час прес-конференції з главами МЗС України, Словаччини та Чехії, ынформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Будапешт вважає неприйнятним примирення покарання щодо угорських громадян за наявність як угорського громадянства, так і громадянства України.
"Ми сподіваємося, що зможемо прийти до двосторонніх угод і не завдамо шкоди угорцям, які живуть в Україні", - додав Сійярто.
У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін уточнив, що, оскільки Україна перебуває в стані військового конфлікту з Росією, наявність подвійного громадянства в корені неприйнятно.
"Ми не хочемо відкривати цю скриньку Пандори. (...) Проте мова не йде про покарання", - додав Клімкін.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, що мешкають в Україні.
Зазначимо, інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.
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