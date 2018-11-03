МЗС Угорщини заявило про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто стверджує, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Сійярто повідомив, що неодноразово консультувався з ОБСЄ і просив, щоб спостерігачі організації були присутні не тільки на Сході України, але й у західній частині Закарпаття, так щоб "угорська спільнота на Закарпатті не піддавалася нападам", - повідомляє прес-служба урядової партії "Фідес" з посиланням на заяву Сійярто у суботу, 10 березня.

За словами Сійярто, у п’ятницю він отримав листа від Генерального секретаря ОБСЄ із повідомленням, що організація встановила постійну присутність в Ужгороді. Називається навіть кількість осіб, що входять в місію: 12.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що Генеральний секретар ОБСЄ та Верховний комісар з прав людини вкрай позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ на Закарпаття.

Варто зауважити, що заява Сійярто викликає сумнів, оскільки для спрямування місії потрібен консенсус в ОБСЄ, а Україна виступає проти цього.

На сайті уряду Угорщини наразі відсутнє повідомлення про розгортання спостережної місії ОБСЄ.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.



