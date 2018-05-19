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МЗС: Українців серед постраждалих в авіакатастрофі на Кубі не було

"Оголошено два дні національної жалоби після найстрашнішої авіакатастрофи на Кубі з 1980-х років"
За інформацією Міністерства закордонних справ Куби, українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, що 18 травня зазнав аварії під час зльоту в аеропорту Гавани.
МЗС: Українців серед постраждалих в авіакатастрофі на Кубі не було Фото: з відкритих джерел

Про це у Twitter повідомив глава Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

 

Міністерство зв'язку і транспорту Мексики опублікувало інформацію про пасажирський літак, що розбився на Кубі в п'ятницю.

Реєстраційний номер: XA-UHZ

Товарний знак: Boeing Модель: B737-201 ADV

Рік: 1979

Власник: Aerolíneas Damojh, SA de CV Оператор: Cubana de Aviación

Нагадаємо, що на Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".

На місці аварії пасажирського Boeing-737 знайдені троє живих.

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19 05 2018 10:40
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