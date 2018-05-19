CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією Міністерства закордонних справ Куби, українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, що 18 травня зазнав аварії під час зльоту в аеропорту Гавани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС: Українців серед постраждалих в авіакатастрофі на Кубі не було
"Оголошено два дні національної жалоби після найстрашнішої авіакатастрофи на Кубі з 1980-х років"
Фото: з відкритих джерел
Про це у Twitter повідомив глава Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів і членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи на Кубі 18.05.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 19 травня 2018 р.
Міністерство зв'язку і транспорту Мексики опублікувало інформацію про пасажирський літак, що розбився на Кубі в п'ятницю.
Реєстраційний номер: XA-UHZ
Товарний знак: Boeing Модель: B737-201 ADV
Рік: 1979
Власник: Aerolíneas Damojh, SA de CV Оператор: Cubana de Aviación
Нагадаємо, що на Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".
На місці аварії пасажирського Boeing-737 знайдені троє живих.
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19 05 2018 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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