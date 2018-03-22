МЗС України дорікнуло Угорщині в імперському мисленні

У МЗС вважають, що вже ЄС має головний біль з угорцями

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль звинуватила Угорщину в імперському мисленні щодо України.

За її словами, Угорщина залишилася незадоволеною умовами Тріанонського договору, укладеного після закінчення Першої світової війни, і "це їй болить".

"Розділення Австро-Угорської імперії. Сто років. В якому, в наступному році? Це все ж імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося території від Угорщини, і де залишились угорці? Все це болить", - сказала Зеркаль, повідомляє канал "Прямий".

На думку Зеркаль, ще гірше Угорщина поводиться в Словаччині.

"Вони наполягають на тому, що їм також потрібна автономія і навчання тільки на угорській мові", - резюмувала вона.

Зеркаль вважає, що поведінка Угорщини "заподіює головний біль" не лише Україні, а й Євросоюзу.

"На мій погляд, вже ЄС має головний біль з угорцями. Вони, звичайно, мають головний біль і з поляками також, і їх це дуже бентежить. Тому що це нові країни, які мають створювати всі засадничі функції правових держав. А це відбувається зовсім не так, як воно планувалося. І тут буде вирішуватися, я думаю, комплексно питання, а не тільки по Орбану. Я думаю, що тут багато нового ми побачимо", - сказала заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони Українивідновити військову частину в Берегово.

Заступник глави МЗС України Василь Боднар прокоментував заяви Угорщини, відзначивши, що "бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку".