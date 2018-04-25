CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту Російській Федерації щодо переведення до камери-одиночки українського журналіста Романа Сущенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС України надіслало РФ ноту протесту через одиночне ув'язнення Сущенка
За словами речниці міністерства, на українського журналіста намагаються тиснути психологічно
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.
"Надіслали ноту протесту РФ щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка. Очевидний психологічний тиск, зокрема і з огляду на зміну адвоката", – зазначила Беца.
Нагадаємо, 25 квітня колишній російський адвокат Марк Фейгін, який захищав інтереси Романа Сущенка, заявив, що того вночі перевели до одиночної камери.
ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
Україна неодноразово зверталася до РФ з вимогою негайно звільнити журналіста.
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