МЗС України направило ноту посольству Росії через п'яного консула

Інцидент з п'яним консулом у Києві завершився нотою посольству РФ

Міністерство закордонних справ направило ноту російському посольству через їхнього співробітника Івана Заворіна, який у нетверезому стані намагався сісти за кермо.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит "Української правди".

"Одразу після отримання повідомлення Національної поліції України про зупинку 14 червня 2018 року першого секретаря Посольства РФ в Україні, який за інформацією поліції, мав ознаки алкогольного сп'яніння, українською стороною… було вручено ноту російській стороні", – зазначили в міністерстві.

Російському посольству висунули вимогу "вжити необхідних заходів з метою унеможливлення подібних інцидентів та за результатами інформувати МЗС України".

Як повідомляв iPress.ua, ввечері 14 червня київські поліцейські не дозволили керівникові консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.