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МЗС України направило ноту посольству Росії через п'яного консула

Інцидент з п'яним консулом у Києві завершився нотою посольству РФ
Міністерство закордонних справ направило ноту російському посольству через їхнього співробітника Івана Заворіна, який у нетверезому стані намагався сісти за кермо.
МЗС України направило ноту посольству Росії через п Фото: ria.ru

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит "Української правди".

"Одразу після отримання повідомлення Національної поліції України про зупинку 14 червня 2018 року першого секретаря Посольства РФ в Україні, який за інформацією поліції, мав ознаки алкогольного сп'яніння, українською стороною… було вручено ноту російській стороні", – зазначили в міністерстві.

Російському посольству висунули вимогу "вжити необхідних заходів з метою унеможливлення подібних інцидентів та за результатами інформувати МЗС України".

Як повідомляв iPress.ua, ввечері 14 червня київські поліцейські не дозволили керівникові консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.

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03 08 2018 21:45
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