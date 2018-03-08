МЗС України направило ноту посольству Росії через п'яного консула
Про це йдеться у відповіді МЗС на запит "Української правди".
"Одразу після отримання повідомлення Національної поліції України про зупинку 14 червня 2018 року першого секретаря Посольства РФ в Україні, який за інформацією поліції, мав ознаки алкогольного сп'яніння, українською стороною… було вручено ноту російській стороні", – зазначили в міністерстві.
Російському посольству висунули вимогу "вжити необхідних заходів з метою унеможливлення подібних інцидентів та за результатами інформувати МЗС України".
Як повідомляв iPress.ua, ввечері 14 червня київські поліцейські не дозволили керівникові консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.
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