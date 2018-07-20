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МЗС України обурене словами Сальвіні про Крим

Відомство вимагає роз'яснень у Рима
МЗС України обурене висловлюванням міністра внутрішніх справ та віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні в інтерв’ю газеті "The Washington Post", в яких ставиться під сумнів суверенітет та територіальна цілісність України.
МЗС України обурене словами Сальвіні про Крим МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

"Засуджуємо позицію італійського політика як таку, що не ґрунтується на реальних фактах та суперечить визнаним принципам та нормам міжнародного права", - мовиться у заяві МЗС України у зв’язку з заявою Сальвіні.

З метою висловлення протесту та отримання роз’яснень італійської сторони до МЗС запросили посла Італії в Україні.

"Розраховуємо, що уряд Італії вкотре засудить російську агресію проти України, окупацію Криму та Донбасу. Впевнені, що безвідповідальні висловлювання та заяви окремих політиків не спроможні поставити під сумнів тверду позицію міжнародної спільноти щодо підтримки України у відновленні свого суверенітету й територіальної цілісності", - зауважили в українському МЗС.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ та віце-прем’єр Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою". Сальвіні також підтвердив свою прихильність скасування європейських санкцій проти РФ.

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20 07 2018 19:17
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