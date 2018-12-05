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МЗС України очікує отримання перших компенсацій за активами в Криму упродовж півроку

У відомстві вважають, що Росія затягуватиме процес
Українські компанії, які подавали позови до суду при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі проти Росії у зв'язку із захопленням активів у Криму, отримають рішення про компенсацію вже упродовж півроку.
МЗС України очікує отримання перших компенсацій за активами в Криму упродовж півроку МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Ми очікуємо, що упродовж півроку всі компанії, які подали (позови – ред.) у 2015-2016 роках, отримають компенсації, тому що перший етап, який стосувався юрисдикції, а саме відповідальності Росії за інвестиції, зроблені в Криму, пройшов з позитивним результатом. Усі позивачі, які подавали позови до Росії, отримали позитивні висновки арбітражів", – сказала Зеркаль в ефірі "5 каналу".

Вона переконана, що Росія затягуватиме процес, наприклад, шляхом оскарження судових процедур.

Нагадаємо, Третейський суд в Гаазі виніс одноголосне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і повинна відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму. 

У 2017 році Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) прийняв до розгляду позов найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" проти Росії з метою отримання компенсації за незаконне захоплення автозаправних станцій (АЗС) компанії на території тимчасово окупованого Криму. 

Разом з позовом "Укрнафти" суд почав розгляд позову до Росії української компанії Stabil. Компанії заявляють, що Росія порушила умови російсько-українського двостороннього інвестиційного договору.

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12 05 2018 12:37
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