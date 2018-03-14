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МЗС України протестує у зв'язку з візитом Путіна до Криму

Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму
Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним на тимчасово окуповану територію України - Автономну Республіку Крим та м.Севастополь, що відбувся у середу.
МЗС України протестує у зв МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

"Україна вважає цей візит, як і інші т.зв. "поїздки" російських посадових осіб до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічною і демонстративною зневагою російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов'язаннями щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, сторонами яких є Україна та Росія ", - йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою МЗС.

Як повідомлялося, Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму і наголосив на важливості єдиної позиції всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого півострова.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

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14 03 2018 19:20
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